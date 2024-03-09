Bursa'da uzun süredir görüşmediği kızını bıçaklayan anne yakalandı

Bursa'da anne-kız kavgası kanlı bitti.
Osmangazi ilçesinde Antalya'da yaşayan anne Ü.G., anneannesinin yanında kalan uzun süredir konuşmadığı kızı B.G. ile görüşmek için yanına geldi.
Anne ile kızı arasında yeniden tartışma çıktı.
Kızını bıçakladı
Tartışma kısa sürede büyürken anne mutfaktan aldığı bıçak ile kızı B.G.'yi bıçakladı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kıza olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Gözaltına alındı
Olay sonrası anne Ü.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken Ü.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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