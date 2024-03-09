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Bursa'da uzun süredir görüşmediği kızını bıçaklayan anne yakalandı

Bursa'da uzun süredir görüşmediği kızını bıçaklayan anne yakalandı Bir süredir görüşmediği kızını ziyarete gelen anne tartıştığı kızını bıçaklayara yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise anneyi gözaltına aldı.