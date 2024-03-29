Bursa'da villa yangınında cinayet şüphesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İlkadım Caddesi'nde 3 katlı villanın giriş katında oturan Ali Vurgun'un(49) evinde, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri yanan Vurgun evden koşarak çıktı. Çevredekiler müdahale ederek Ali Vurgun’un üzerindeki elbiseleri çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yangın yarım saatlik çabayla söndürüldü
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ali Vurgun, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Yanan binada ceset bulundu: Cinayet soruşturması açıldı
Ekiplerin binada yaptığı incelemede, Mustafa Şentürk'ün (52) cesedi bulundu. Şentürk’ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şentürk’ün öldürüldükten sonra cesedinin ateşe verildiği ihtimali üzerinde duran polis, soruşturmayı sürdürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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