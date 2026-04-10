İran Dışişleri Bakanı: Kapsamlı bir ateşkes sağlanırsa Netanyahu hapse girer

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleriyle bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

'İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı' açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

"KAPSAMLI BİR ATEŞKES SAĞLANIRSA NETANYAHU HAPSE GİRER"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden yargılanmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davasının pazar günü yeniden görüleceğine işaret eden Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

Lübnan dahil bölgede kapsamlı bir ateşkesin sağlanması onun hapse girme sürecini hızlandırabilir. ABD, Netanyahu'nun diplomasiyi ortadan kaldırmasına izin vererek kendi ekonomisini çöküşe sürüklemek isterse kendi tercihi olacaktır. Biz bunu ahmakça buluyoruz ancak bunun için de hazırız.

İsrail basınında yer alan haberlere göre İran ile yaşanan savaş nedeniyle haftalardır olağanüstü kısıtlamalar altında çalışan İsrail yargı sisteminin geçici ateşkesin ardından yeniden normal işleyişine dönmesiyle birlikte İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yolsuzluk davası pazar günü yeniden görülecek.