Aydın'da kaçak kazıda toprağın altında kalan kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi yakınlarındaki tepede kaçak kazı yaptığı öğrenilen 4 kişiden biri iş makinasıyla yapılan kazı sırasında toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri göçükte ağır yaralanan 59 yaşındaki Güngör Avcı'nın hayatını kaybettiği belirledi.

3 GÖZALTI

Kaçak kazı sırasından dev bir çukurun oluştuğu gözlenirken olayla ilgili biri kepçe operatörü olmak üzere 3 şahsın gözaltına alındığı, 1 şahsın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İsmi öğrenilemeyen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.