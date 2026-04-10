Abone ol: Google News

Aydın'da kaçak kazıda toprağın altında kalan kişi öldü

Yayınlama:
Aydın'da kaçak kazıda toprağın altında kalan kişi öldü
İHA İHA

Aydın'da kaçak kazı yapıldığı sırada göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken 1 şahsın da arandığı öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi yakınlarındaki tepede kaçak kazı yaptığı öğrenilen 4 kişiden biri iş makinasıyla yapılan kazı sırasında toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri göçükte ağır yaralanan 59 yaşındaki Güngör Avcı'nın hayatını kaybettiği belirledi.

3 GÖZALTI

Kaçak kazı sırasından dev bir çukurun oluştuğu gözlenirken olayla ilgili biri kepçe operatörü olmak üzere 3 şahsın gözaltına alındığı, 1 şahsın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

İsmi öğrenilemeyen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

İç Haber Haberleri

Çok Okunanlar