Aydın'da kaçak kazıda toprağın altında kalan kişi öldü

Aydın'da kaçak kazı yapıldığı sırada göçük altında kalan kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken 1 şahsın da arandığı öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi yakınlarındaki tepede kaçak kazı yaptığı öğrenilen 4 kişiden biri iş makinasıyla yapılan kazı sırasında toprak altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye ulaşan UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri göçükte ağır yaralanan 59 yaşındaki Güngör Avcı'nın hayatını kaybettiği belirledi.
3 GÖZALTI
Kaçak kazı sırasından dev bir çukurun oluştuğu gözlenirken olayla ilgili biri kepçe operatörü olmak üzere 3 şahsın gözaltına alındığı, 1 şahsın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
İsmi öğrenilemeyen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)