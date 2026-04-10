Rizespor erteleme maçında Samsunspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 27. haftasından ertelenen maçta Rizespor, Samsunspor'u ağırladı.

Mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başaran Rizespor'un gollerini 39 ve 50. dakikalarda Augusto, 43. dakikada Mocsi ile 45+3. dakikada Laçi attı.

40. dakikada teknik direktörü Thorsten Fink'in kırmızı kartla ihraç edildiği Samsunspor'un tek sayısını 90+3. dakikada Ndiaye kaydetti.

Bu sonuçla puanını 33 yapan Rizespor, ligdeki bir sonraki maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

36 puanda kalan Samsunspor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

RİZESPOR: 4 - SAMSUNSPOR: 1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Suat Güz

Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan (Dk. 63 Emir Ortakaya), Hojer (Dk. 79 Furkan Orak), Taylan Antalyalı, Augusto (Dk. 72 Muhammet Taha Şahin), Olawoyin, Laçi (Dk. 72 Buljubasic), Mihaila, Sowe (Dk. 79 Pierrot)

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Holse, Makoumbou, Ntcham (Dk. 78 Mouandilmadji), Elayis Tavsan (Dk. 67 Yalçın Kayan), Ndiaye, Coulibaly (Dk. 86 Sousa)

Goller: Dk. 39 ve 50 Augusto, Dk. 43 Mocsi, Dk. 45+3 Laçi (Rizespor), Dk. 90+ 3 Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Tomasson (Samsunspor), Dk. 50 Augusto, Dk. 70 Hojer (Rizespor)