Bursa'da yanan evde 1 kişinin cesedi bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde 2 katlı evde başlayıp bitişiğindeki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan çalışma sonucu evin mutfak kısmında 1 kişinin cansız bedeni bulundu.

Evde tek yaşayan Kazım Kaya'ya ait olduğu değerlendirilen cenaze, incelemelerin ardından kimliği ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İTFAİYE ARAÇLARI SOKAĞA GİREMEDİ

Meşe Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye araçlarının sokağa girememesi üzerine yangın, yan binaya da sıçramıştı.

Bölgedeki yangın musluklarından çekilen hatlarla alevler söndürülmüş, yangın çıkan evde tek yaşadığı öğrenilen Kazım Kaya'ya ulaşılamaması üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince evde detaylı arama ve inceleme çalışması başlatılmıştı.