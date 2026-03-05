DMM'den F-16 iddialarına yalanlama: HÜRJET test uçuşu yapılıyor

Sesin nedeni belli oldu...

Gün içinde sosyal medya platformlarında, Antalya üzerinde yoğun şekilde Türk F-16'larının uçuş gerçekleştirdiğine dair bir takım iddialar ortaya atıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların yanlış bilgi içerdiği belirtilerek, Antalya semalarında görülen uçuşların askeri hareketlilikten değil test faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

SESİN KAYNAĞI: HÜRJET

Açıklamada, uçuşların Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yürütülen HÜRJET Projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu kaydedildi.

Test uçuşlarının Antalya Hava Meydan Komutanlığı’ndan kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabildiği ve bu nedenle patlama benzeri yüksek seslerin duyulabildiği aktarıldı.

DMM, iddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketliliğin söz konusu olmadığını vurgulayarak, vatandaşlara sosyal medyada panik ve korku yayabilecek paylaşımlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, kamuoyunun yalnızca resmi makamların yaptığı bilgilendirmeleri takip etmesinin önemine dikkat çekildi.