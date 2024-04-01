Bursa'da yaya geçidini kullanmak istedi: 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da korkunç kaza can aldı...
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.
Recep Ö. idaresindeki otomobil, o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek üzere olan anne Tuba Çival ve 2 çocuğu R.Ç. (14) ile M.Ç.’ye çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tuba Çival’a ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.
Yaralanan R.Ç. ile M.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı
Sürücü Recep Ö., ifadesi alınmak üzere olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hayatını kaybetti
Ağır yaralanan anne, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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