Bursa'da yaya geçidini kullanmak istedi: 1 kişi hayatını kaybetti Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğuna araba çarparken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

İHA

Bursa'da korkunç kaza can aldı...

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Recep Ö. idaresindeki otomobil, o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek üzere olan anne Tuba Çival ve 2 çocuğu R.Ç. (14) ile M.Ç.’ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tuba Çival’a ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralanan R.Ç. ile M.Ç. çevre hastanelere kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı

Sürücü Recep Ö., ifadesi alınmak üzere olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayatını kaybetti

Ağır yaralanan anne, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)