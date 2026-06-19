Kemal Kılıçdaroğlu: Benden arınmayı yapacağım diye korkuyorlar

CHP'de olaylı kurultayın mahkemeye taşınmasının ardından Ankara Bölge Mahkemesi'nden mutlak butlan kararı çıktı.

Karar sonrası Özgür Özel'in genel başkanlık görevi düşerken, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlık koltuğuna tekrar oturdu.

Kılıçdaroğlu bu akşam Sözcü TV'de Senem Toluay Ilgaz, Aslı Kurtuluş Mutlu ve Barış Terkoğlu'nun kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

"ÖNCEDEN HABERİ VARDI" İDDİALARINI REDDETTİ

Kılıçdaroğlu, mahkeme kararından önceden haberi olduğu iddialarını reddetti. Karardan haberdar olsaydı bir gün önce yayımladığı videoyu paylaşmayacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Eğer benim mahkemeye gittiğimi, bir yargıçla görüştüğümü ya da herhangi bir ilişki kurduğumu kanıtlarsanız, yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakırım” dedi.

Partide “arınma” vurgusunu yineleyen Kılıçdaroğlu, CHP’nin tarih boyunca ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığını ancak ahlaki üstünlüğünün hiçbir zaman tartışma konusu olmadığını ifade etti.

"BENDEN KORKUYORLAR, ÇÜNKÜ BEN ARINMAYI YAPACAĞIM"

Kendisine yöneltilen “hain”, “işbirlikçi” ve “kayyum” eleştirilerine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararını kabul etmemesi halinde partiye kayyum atanabileceğini savundu.

“Valilik buraya bir kaymakamı kayyum olarak atayabilirdi. Siz bunu ister miydiniz?” diyen Kılıçdaroğlu, kararla birlikte yalnızca kendisinin değil eski yönetimin tamamının göreve döndüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilerin temelinde parti içinde yapmayı planladığı değişim ve arınma sürecinin bulunduğunu öne sürerek, “Benden neden korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

Yeni süreçte partinin şaibelerden arındırılmış bir kurultaya gitmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Partiyi alın, hiç kimsenin şaibe iddia edemeyeceği bir kurultay yapın deniliyor. Olay bu kadar basit” diye konuştu.