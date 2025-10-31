Abone ol: Google News

Bursa'da yol kavgası: Terlik ve sopayla birbirlerine girdiler

Osmangazi'de trafikte başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Servis şoförüyle otomobil sürücüsünün sopalar ve yumruklarla birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 31.10.2025 09:34
Bursa'da yol kavgası: Terlik ve sopayla birbirlerine girdiler
  • Bursa Osmangazi'de yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.
  • Servis şoförü ve otomobil sürücüsü sopalar ve yumruklarla birbirine saldırdı.
  • Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

Önce araçlarını kenara çektiler ardından kavga ettiler...

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde trafikte yol verme tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARAÇLARINI KENARA ÇEKİP KAVGA ETTİLER

Çıkan tartışma sonrası iki sürücü, araçlarını kenara çekti.

Servis şoförü, aracından aldığı sopayla diğer sürücüye saldırdı.

SÜRÜCÜNÜN YAKINI TERLİKLE KAVGAYA DAHİL OLDU

Ardından yumruk darbeleriyle rakibine yönelen şoför, ortalığı karıştırdı.

Bu sırada otomobil sürücüsünün yakını olduğu iddia edilen bir kadın, elindeki terlikle servis şoförüne vurdu.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR AYIRDI

Sopaların, yumrukların ve terliklerin havada uçuştuğu kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

3. Sayfa Haberleri