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    Bursa'da yol verme kavgası yumruklar havada uçtu

    Nilüfer'de otomobil sürücüsüyle yol verme nedeniyle tartışan kamyon şoförü, yol ortasında tekme tokat kavga etti.
    • 07.10.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:51
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    Bursa'da yol verme kavgası yumruklar havada uçtu

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol verme yüzünden otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü anayolu savaş alanına çevirdi.

    Otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü yol verme sebebiyle seyir halinde sözlü tartışmaya başladı.

    Nabızların yükseldiği tartışmada yolun ortasında aracıyla duran kamyon şoförü, bir anda otomobil sürücüsünün üzerine koştu.

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören bazı vatandaşlar olayı ayırırken, bazılar da araçlarından kamyoncuya tepki gösterdi.

    Bir sürücü tarafından kamera kaydına alındı

    İHA'nın haberine göre, savaş meydanını aratmayan sahne ise başka araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Bursa'da yol verme kavgası yumruklar havada uçtu ViDEO

    Bursa da yol verme kavgası yumruklar havada uçtu #1

    Bursa da yol verme kavgası yumruklar havada uçtu #2


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