Bursa'da yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler Bursa'da yolda kalan Tofaş Şahin marka otomobili, aymı marka başka bir aracın üzerine oturup ayaklarıyla iterek kurtardılar.

İHA

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde ilginç bir kurtarma olayı yaşandı.



Bir otomobil seyir halindeyken birden bozulunca, sürücüsüne yardım etmek için hemen aynı marka bir araçla gelen bir arkadaşının hızlı tepkisi, olayı unutulmaz kıldı.

Kaputuna oturdukları otomobilin üzerinde, bozulan aracı ayaklarıyla ittiler

Gençler, arızalanan Şahin model otomobili tekrar çalıştırmak için kolları sıvadı.

Ancak ilginç olan detay, bu çabaya kaputun üstüne çıkarak devam etmeleriydi.

Bir arkadaşları, aracın arızasını ayaklarıyla iterken, bu komik ve sıra dışı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)