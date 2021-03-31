Dilencilik yaparken zabıta ekiplerine yakalanan yaşlı kadın, karakola gitmemek için türlü oyunlara başvurdu.

Bursa'nın Kırcaali Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde dilenen bir kadın, sokak ortasında dilenmenin yasak olduğunu belirten zabıta ekiplerince karakola götürülmek istendi.

Bir daha bu işi yapmayacağını belirtip ekiplere söz veren dilenci kadın, zabıtayı ikna edemeyince bu sefer de tuvalete gitmek istediğini söyledi.

ZABITAYA TUVALET OYUNU

Israrla tuvalete gitmek isteyen dilenciye görevli zabıta memurları izin vermeyince ilginç diyaloglar yaşandı. Yaşlı kadının üzerinde bulunan paraları gizlemek için tuvalete girmek istediğini belirten zabıtalar, kadının üzerinde yaptıkları aramada dilencilikle kazandığı düşünülen yarım altın ve 1.500 liraya el koydu.

Dilenci kadın, zabıta karakoluna götürülüp kayıt için imzası alındı.

Bursa'da zabıtaya yakalanan dilenci kadın zor anlar yaşattı VİDEO