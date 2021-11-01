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- Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı
Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı
Asker uğurlama konvoyunda yol kapatıldı. Şehir magandalarının tabanca ile ateş etmeye başladığı anlar telefonla kaydedildi.
- İHA
- 01.11.2021 - 11:28
- Güncelleme : 01.11.2021 - 12:42
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bir grup, trafiği tehlikeye sokarak yolu kapattı.
Bu esnada gruptan bir kişi, yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı.
ATEŞ AÇIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR
Şehir magandasının ateş açtıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medydada paylaşıldı.
Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı VİDEO
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Paylaşılan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğ ekipleri harekete geçti.
Ekipler, şehir magandalarını tespit etmek üzere çalışmalara başladı.