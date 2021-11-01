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    Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı

    Asker uğurlama konvoyunda yol kapatıldı. Şehir magandalarının tabanca ile ateş etmeye başladığı anlar telefonla kaydedildi.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 11:28
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 12:42
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    Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde asker uğurlama konvoyunda bir grup, trafiği tehlikeye sokarak yolu kapattı.

    Bu esnada gruptan bir kişi, yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açmaya başladı.

    ATEŞ AÇIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

    Şehir magandasının ateş açtıkları anlar, arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medydada paylaşıldı.

    Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı VİDEO

    EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

    Paylaşılan görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğ ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, şehir magandalarını tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

    Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı #1

    Bursa’daki asker uğurlamasında rastgele ateş açıldı #2

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