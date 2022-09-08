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    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Binlerce kişinin katıldığı müzik festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, bazı gençler spikerlik yaparak izledi.
    • 08.09.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 09:55
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    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu

    Bursa’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı müzik festivalinde ünlü şarkıcı Edis ve Gazapizm sahne aldı.

    Ancak konsere adeta gölge düştü.

    Yan bakma ve taciz kavgası

    İzleyicilerin arasında yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı.

    Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı güvenlik önlemeye çalıştı.

    Spikerlik yapan oldu

    Bazı vatandaşlar ayırmak yerine boks maçı anlatır gibi spikerlik yaptı.

    Konser alanındaki kavga, alışveriş merkezinin otoparkında da devam etti.

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO

    Kavga kamerada

    O anlar çevredekilerin amatör kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İHA’nın haberine göre polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu #1

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu #2

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu #3

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu #4

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu #5

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu #6

    Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu #7


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