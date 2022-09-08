Binlerce kişinin katıldığı müzik festivalde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, bazı gençler spikerlik yaparak izledi.

Bursa’da düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı müzik festivalinde ünlü şarkıcı Edis ve Gazapizm sahne aldı.

Ancak konsere adeta gölge düştü.

Yan bakma ve taciz kavgası

İzleyicilerin arasında yan bakma ve taciz iddiası üzerine kavga çıktı.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgayı güvenlik önlemeye çalıştı.

Spikerlik yapan oldu

Bazı vatandaşlar ayırmak yerine boks maçı anlatır gibi spikerlik yaptı.

Konser alanındaki kavga, alışveriş merkezinin otoparkında da devam etti.

Bursa’daki konserde tekme ve yumruklar havada uçuştu VİDEO



Kavga kamerada

O anlar çevredekilerin amatör kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA’nın haberine göre polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.