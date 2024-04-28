Manisa'da top oynarken kayalıklara düzen kişi yaşamını yitirdi

DHA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ailesiyle birlikte Spil Dağı'na pikniğe giden Behçet Kurşun, çocuklarıyla top oynadığı sırada ayağı kaydı.
Dengesini kaybeden Kurşun, bir anda metrelerce yükseklikten kayaların üzerine düştü.
Ağır yaralanan Kurşun, olay yerine gelen ambulans ile Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede can verdi
Kurşun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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