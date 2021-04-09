Bursa'daki yangında mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişi kurtarıldı

Bir apartmanın zemin katında çıkan yangında mahsur kalan 7’si çocuk 10 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi, Molla Mansur Sokak'ta 4 katlı bir binanın zemin katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede daireyi sararken, içeride bulunan 2 kişi, güçlükle dışarı çıktı.

Yoğun duman tüm apartmana dolarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

10 KİŞİ KURTARILDI

Yangına müdahale eden ekipler, diğer yandan apartmanın üst katlarında mahsur kalan 1'i bebek, 7 çocuk ile 3 yetişkini kurtardı.

Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.













