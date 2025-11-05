Bursa'da bir tanıdığının fotoğrafını her yere astı: Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa'da şehri karıştıran görüntü...

Bir kişi, tartıştığı kişiyi rezil etmek için afiş bastırıp cadde ve sokaklara astı.

AFİŞLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRIP KALDILAR

Sabah işe giden vatandaşlar, sokak direklerine ve duvarlara asılmış afişleri görünce gözlerine inanamadı.

Kimileri fotoğrafları cep telefonuna kaydetti, kimileri de şaşkınlıkla afişin önünde toplanıp uzun uzun inceledi.

Vatandaşlar, "Yani bunu asan kişinin doğru söylediğini nereden bilelim? Belki iftira atıyordur. Yaptıkları çok ayıp değil mi?" dedi.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ BENİM YAKIN DOSTUM"

Bazı vatandaşlar ise fotoğrafları afişe edilen E.M.'ye ulaşıp, durumu paylaştı.

Uyku uyuyamayan adam ise kendilerine ulaşan vatandaşlara, "Ben evliyim, fotoğraftaki kişi benim yakın dostum, canciğer arkadaşım.

Bunu yapan kişiyi bulup mahkemeye vereceğim." diyerek karakolun yolunu tuttu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Emek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, afişleri asan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelenirken, afişlerin toplatılması için belediye ekipleri de devreye girdi.