İstanbul Büyükçekmece'de önceki gün çıkan kavgada mekan çalışanı olduğu iddia edilen şahıslar, müşterileri denize attı.

Büyükçekmece Sahil’de bulunan bir mekanda önceki gün taşkınlık yaptığı iddia edilen şahıslarla çalışanlar arasında kavga çıktı.

MEKAN ÇALIŞANLARI, MÜŞTERİLERİ DENİZE ATTI

Çıkan kavga sahil kenarına taştı. Mekan çalışanları olduğu iddia edilen şahıslar kavga sonucu vatandaşları denize attı.

Yaşanan anlar bir diğer vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Büyükçekmece'de kavga: Mekan çalışanları müşterileri denize attı-Video