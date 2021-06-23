Euro
10.2879
-0.45%
Dolar
8.6203
-0.34%
Altın
494.07
-0.14%
Borsa
1.418
0.57%
Bitcoin
296.933
2.04%
EXEN Coin
30.06
5.91%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Büyükçekmece'deki çift, silahla öldürüldü

    Arabayla yaklaşan kişiler tarafından öldürülen Gökhan Denli'nin yanındaki kız arkadaşı da şahıslar tarafından kaçırılarak öldürüldü. Kadının darbedildiği anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 23.06.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 10:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'deki çift, silahla öldürüldü

    Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’de iki otomobil içerisinde gelen şüpheliler, sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırdı.

    Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutuldu.

    Denliyi öldüren zanlılar, kız arkadaşını da arabaya bindirerek olay yerinden kaçırdı.

    DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI

    Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atıldı. Genç kadının darbedilerek arabaya bindirildiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Büyükçekmece'deki çift, silahla öldürüldü VİDEO


    SALDIRGANLAR ARANIYOR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayetin yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için çalışıyor.

    Büyükçekmece deki çift, silahla öldürüldü #1

    Büyükçekmece deki çift, silahla öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir