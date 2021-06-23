Büyükçekmece'deki çift, silahla öldürüldü

Arabayla yaklaşan kişiler tarafından öldürülen Gökhan Denli'nin yanındaki kız arkadaşı da şahıslar tarafından kaçırılarak öldürüldü. Kadının darbedildiği anlar kameraya yansıdı.