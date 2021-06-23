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Büyükçekmece'deki çift, silahla öldürüldü
Arabayla yaklaşan kişiler tarafından öldürülen Gökhan Denli'nin yanındaki kız arkadaşı da şahıslar tarafından kaçırılarak öldürüldü. Kadının darbedildiği anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 23.06.2021 - 09:54
- Güncelleme : 23.06.2021 - 10:14
Geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’de iki otomobil içerisinde gelen şüpheliler, sokakta yürüyen Gökhan Denli'ye saldırdı.
Önce bıçaklanan Denli, ardından kurşun yağmuruna tutuldu.
Denliyi öldüren zanlılar, kız arkadaşını da arabaya bindirerek olay yerinden kaçırdı.
DARP ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Genç kadın da kısa süre sonra öldürülerek yolun kenarına atıldı. Genç kadının darbedilerek arabaya bindirildiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Büyükçekmece'deki çift, silahla öldürüldü VİDEO
SALDIRGANLAR ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayetin yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan saldırganların yakalanması için çalışıyor.