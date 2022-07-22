Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.955
-0.91%
BTXN Coin
11.17
34.57%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    ByLock'çu 42 FETÖ’cü gözaltına alındı

    İstanbul merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında "ByLock" kullandıkları tespit edilen 60 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.
    • 22.07.2022 - 08:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ByLock'çu 42 FETÖ’cü gözaltına alındı

    Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nı başlattığı soruşturma kapsamında 8 ilde baskın düzenlendi.

    60 şüpheliden 42'si gözaltına alındı

    FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.

    ByLock'çu 42 FETÖ’cü gözaltına alındı VİDEO

    KHK ile kamudan ihraç edilenler de yakalandı

    İHA'nın haberine göre; Yakalananlar arasında örgütün ‘bölge yapılanması’ için de faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunduğu tespit edildi.

    ByLock çu 42 FETÖ’cü gözaltına alındı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Antalya'da akaryakıt hırsızlığı: Çalınan benzin ve mazot sahibine verildi
    3. Sayfa

    Antalya'da akaryakıt hırsızlığı: Çalınan benzin ve mazot sahibine verildi

    Eskişehir'de kaldırımda yetişen kabak görenleri şaşırtıyor
    3. Sayfa

    Eskişehir'de kaldırımda yetişen kabak görenleri şaşırtıyor

    Görüş Bildir