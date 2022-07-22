İstanbul merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonları kapsamında "ByLock" kullandıkları tespit edilen 60 şüpheliden 42'si gözaltına alındı.

Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'nı başlattığı soruşturma kapsamında 8 ilde baskın düzenlendi.

60 şüpheliden 42'si gözaltına alındı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirtilen 60 şüpheliden 42’si yakalanarak gözaltına alındı.

ByLock'çu 42 FETÖ’cü gözaltına alındı VİDEO

KHK ile kamudan ihraç edilenler de yakalandı

İHA'nın haberine göre; Yakalananlar arasında örgütün ‘bölge yapılanması’ için de faaliyet gösteren şüphelilerin yanısıra daha önce KHK ile kamudan ihraç edilmiş kişiler de bulunduğu tespit edildi.