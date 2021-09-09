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    Çanakkale açıklarında 9 ayda 1541 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuzey Ege Denizi'nde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 9 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 1541 kaçak göçmeni kurtardı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 11:33
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    Çanakkale açıklarında 9 ayda 1541 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdürüyor.

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, son 9 ayda düzenlenen 43 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1541 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    YUNAN GÜÇLERİ, LASTİK BOTLARI PATLATIYOR

    Yunanistan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler, kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor.

    Burada sağlık kontrolleri ve işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor.

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