Türkiye'nin dört bir tarafında milli maç heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Türkiye milli takımları, Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Milli maç heyecanı sürerken yurdun dört bir köşesinde bir araya gelen futbolseverler, Bizim Çocuklar'a destek için belirli meydanlarda kurulan dev ekranlarda karşılaşmayı takip ettiler.

İSTANBUL

İstanbul'da Yeşilay Genel Merkez'ine gelen vatandaşlar karşılaşmayı bahçeye kurulan dev ekrandan izledi.

BURSA

A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Bursa'da da dev ekrandan takip edildi.

DENİZLİ

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde Çarşı Camisi'nde toplanan vatandaşlar, sabah namazının ardından yapılan dua programına katıldı.

Daha sonra Serinhisar Gençlik Merkezi'ne geçen vatandaşlara çay ve simit ikram edildi.

Konferans salonunda bir araya gelen gençler ve çocuklar, maçı izledi.

Grup, zaman zaman ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak milli takıma destek verdi.

YOZGAT

Yozgat'ta vatandaşlar karşılaşmayı, Yozgat Cumhuriyet Meydanında dev ekranlarda izledi.

EDİRNE

Vatandaşlar karşılaşmayı, Edirne'de de Barış Parkı'nda dev ekranlarda izlendi.

BOLU

Milli heyecan, futbolseverler tarafından Bolu'da Anıtpark önünde konulan dev ekrandan takip edildi.

SAKARYA

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar karşılaşmayı belediye alanında kurulan dev ekrandan izledi.

ANKARA

Vatandaşlar karşılaşmayı, Ankara'da da Çankaya Belediyesi'ndeki dev ekranda izledi.

ANTALYA

Karşılaşma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki 2 bin yıllık tarihi Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda kurulan dev ekrandan seyrediliyor.

MERSİN

Karşılaşma, Mersin'de sahil bandındaki Babil Su Sporları Merkezi önünde kurulan dev ekrandan izlendi.

KİLİS

Karşılaşma, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki dev ekranlarda izlendi.

SİİRT

Karşılaşma, Siirt Gençlik Merkezi'ndeki ekrandanlardan da takip edildi.

KAHRAMANMARAŞ

Karşılaşma, Kahramanmaraş'ta Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekrandan izlendi.

KARABÜK

Karşılaşma, Karabük Yenişehir Yazlık Sineması'nda dev ekranda izlendi.

TRABZON

Milli Takım'ın mücadelesi, Trabzon Atatürk Alanı'na kurulan dev ekrandan vatandaşlar tarafından takip edildi.