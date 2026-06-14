Avustralya-Türkiye - CANLI SKOR

CANLI ANLATIM İÇİN SIK SIK SAYFAYI YENİLEYİNİZ...

7' Arda Güler'in sağ çaprazdan yaptığı plase az farkla auta gitti.

3' Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

1' Maç başladı.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk sınavında bugün Avustralya ile karşılaşıyor...

Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 07.00'de başladı.

Karşılaşmayı Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetiyor.

Valenzuela'nın yardımcılıklarını Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenirken, dördüncü hakem olarak Peru Futbol Federasyonu'ndan Kevin Ortega görev yapıyor.

İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Hakan, Arda, Barış, Kerem

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uzun süren Dünya Kupası hasretine son veren Türkiye, 24 yıl sonra organizasyonda bir maça çıkacak.

Milliler, Avustralya maçıyla grup mücadelesine başlayacak. A Milli Futbol Takımı, Avustralya ile tarihinde 3. kez karşılaşacak.

Milliler, rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Mayıs 2004'te oynanan maçları Türkiye 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 34'ÜNCÜ MÜCADELE

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 34'üncü sınavında Dünya Kupası'nda Avustralya karşısında sahaya çıkacak.

İtalyan teknik adamla 24'ü resmi, 9'u özel 33 maça çıkan milliler, 20 galibiyet, 8 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 61 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 41 gole engel olamadı.