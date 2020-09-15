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    Çanakkale'de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Hasan Yalçın'ın babasının da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu öldüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 05:29
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    Çanakkale'de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi

    Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy köyü yakınlarında, tarlasından eve geri dönen emekli polis memuru Hasan Yalçın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yalçın, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Çanakkale de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi #1

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Çanakkale de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi #2

    50 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

    Öte yandan, Hasan Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Çanakkale de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi #3

    Çanakkale de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi #4

    Çanakkale de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi #5

    Çanakkale de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi #6

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