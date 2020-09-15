Çanakkale'de 50 yıl sonra babasının öldüğü traktörün altında can verdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden sürücü Hasan Yalçın'ın babasının da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu öldüğü öğrenildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy köyü yakınlarında, tarlasından eve geri dönen emekli polis memuru Hasan Yalçın yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yalçın, ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Hasan Yalçın'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

50 YIL ÖNCE BABASI DA AYNI ŞEKİLDE ÖLDÜ

Öte yandan, Hasan Yalçın'ın babası Mehmet Yalçın'ın da 50 yıl önce aynı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.