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    Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 

    Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bulunan 84 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
    • 15.09.2022 - 21:48
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    Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı 

    Yurt içinde düzensiz göçle mücadele aralısız devam ediyor.

    Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Eceabat ilçesi açıklarında, özel tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

    84 kaçak göçmen yakalandı

    Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-66 ve Sahil Güvenlik Botu TCSG-903 tarafından durdurulan özel tekne içerisinde 84 kaçak göçmen yakalandı.

    Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de 84 kaçak göçmen yakalandı  #1


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