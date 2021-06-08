- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada
Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada
- DHA
- 08.06.2021 - 14:00
- Güncelleme : 08.06.2021 - 14:07
Çanakkale’de kent merkezinde yaşanan trafik kazalarının paylaşılan MOBESE görüntüleri, sürücülerin dikkatsizliğinin ve kural ihlallerinin sonuçlarını gözler önüne serdi.
Kent merkezinde 8 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, Troya Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Mehmet Çakmaçı yönetimindeki ambulans ile Metin Özcan yönetimindeki plakalı taksi çarpıştı.
5 KİŞİ YARALANDI
Ambulans çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendi.
Taksinin ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI
Görüntülerdeki bir başka kaza ise Barbaros Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta gerçekleşti.
Kazada otomobilin motosiklete çarptığı görüldü.
Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada VİDEO
HAFİF YARALANDI
Motosiklet sürücüsü kazanın şiddeti ile yola savruldu.
Savrulan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.