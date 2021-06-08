Haberler

3. Sayfa Haberleri

Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada

Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada

Kent merkezinde kural ihlali ve dikkatsizlik nedeni ile gerçekleşen kazaların MOBESE görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, ambulans ve taksinin çarpıştığı kaza anları da yer aldı.