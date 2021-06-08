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    Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada

    Kent merkezinde kural ihlali ve dikkatsizlik nedeni ile gerçekleşen kazaların MOBESE görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, ambulans ve taksinin çarpıştığı kaza anları da yer aldı.
    • DHA
    • 08.06.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 14:07
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    Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada

    Çanakkale’de kent merkezinde yaşanan trafik kazalarının paylaşılan MOBESE görüntüleri, sürücülerin dikkatsizliğinin ve kural ihlallerinin sonuçlarını gözler önüne serdi.

    Kent merkezinde 8 Ocak günü saat 20.30 sıralarında, Troya Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne hasta götüren Mehmet Çakmaçı yönetimindeki ambulans ile Metin Özcan yönetimindeki plakalı taksi çarpıştı.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Ambulans çarpmanın şiddeti ile metrelerce sürüklendi.

    Taksinin ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

    Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada #1

    OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

    Görüntülerdeki bir başka kaza ise Barbaros Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta gerçekleşti.

    Kazada otomobilin motosiklete çarptığı görüldü.

    Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada VİDEO

    HAFİF YARALANDI

    Motosiklet sürücüsü kazanın şiddeti ile yola savruldu.

    Savrulan sürücü, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı görüntüler ile sürücü ve yayaları trafikteyken daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada #2

    Çanakkale’de ambulans ve taksinin çarpışma anları kamerada #3

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