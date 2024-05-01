Aydın'da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı Didim ilçesinde sahilde gezen küçük çocuğa köpek saldırırken, çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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İHA

Sokak köpekleri, Türkiye gündeminin en büyük sorunları arasında yer alıyor.

Hemen her gün yaşanan köpek saldırıları, 7'den 70'e kadar birçok vatandaşa zarar veriyor.

Son saldırı haberi ise Aydın'dan geldi.

Didim’in Akbük Mahallesi’nde koşu yolu olarak düzenlenen yolda yürüyen küçük bir çocuk, yanına yaklaştığı köpek tarafından saldırıya uğradı.

Çevredeki vatandaşlar çocuğu kurtardı

Köpeğin saldırısını fark eden çevredeki vatandaşlar anında köpeğe müdahale ederek küçük çocuğu kurtardı. Köpeğin saldırı anı ise sahildeki bir işletmenin güvenlik kameralarınca an ve an kaydedildi.

Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, sokak köpeği olay sonrasında bölgeden kaçarak gözlerden kayboldu.

Saldırı anı kamerada

O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen çocuğun köpeğe yaklaşması, köpeğin çocuğa saldırması ve çevredeki vatandaşların çocuğu kurtarması yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)