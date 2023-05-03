Çanakkale'de HDP'lilerin kahvehanedeki 4 kişiyi darbettiği anlar Çanakkale’de seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye giren HDP'liler, burada tartıştıkları 4 kişiyi darbederek hastanelik etti. Yaşanan kavganın anları güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

İHA Çanakkale'de Barbaros Mahallesi'nde bir kahvehanede seçim çalışmaları çerçevesinde bir kahvehaneye gelen HDP Çanakkale Milletvekili Adayı Adile Yalçın, vatandaşlarla sohbet etti. Adile Yalçın, Mustafa Kılıç'ın da (42) aralarında bulunduğu 4 kişinin masasına geldi. Tokalaşmak istemedi: Dayak yedi Yalçın, Mustafa Kılıç ile tokalaşmak istedi. Kılıç, kendisinin bayanlarla tokalaşmadığını belirtince, ardından tartışma yaşandı. Tartışma, araya girenlerin olayı sakinleştirmesiyle sona erdi. Bunun ardından kahvehaneye gelen ve HDP üyesi oldukları iddia edilen yaklaşık 25 kişilik grup, buradaki 4 kişiyi darbetti. 25 kişilik grup saldırdı: Darp anları ortaya çıktı Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaşanan kavganın anları ise kahvehanede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.