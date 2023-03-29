Çanakkale’de iş insanı Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren sanığın cezası belli oldu Bayram tatili için gittiği çiftliğinde şoförü Şerif Eker ile birlikte öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları’nın kurucusu iş insanı Nazmi Arıkan’ın katiline, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

AA

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu 69 yaşındaki iş insanı Nazmi Arıkan, şoförü Şerif Eker ile geçen yıl Kurban Bayramı tatili için Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftliğine gitti.

13 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker'i göremeyen çiftlik çalışanları, durumdan şüphelendi.

Çalışanlar buldu

Kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile Eker'i kanlar içerisinde buldu.

İhbarla çiftliğe jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Arıkan ve Eker'in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi.

Defalarca bıçakladı

Yapılan otopside Arıkan'da 12'si öldürücü 47, şoförü Şerif Eker’de ise 27'si öldürücü 66 kesici ve delici alet yarası tespit edildi.

Otopsinin ardından Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da toprağa verildi.

Katil, Tokatspor Kulüp Başkanı çıktı

Başlatılan soruşturma kapsamında çifte cinayetin şüphelisinin, Tokatspor Kulüp Başkanı Ufuk Akçekaya olduğu belirlendi.

Olaydan bir gün sonra İstanbul'da yakalanan Akçekaya, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Akçekaya hakkında "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karar duruşması

Davanın bugün görülen duruşmasında karar çıktı.

Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ufuk Akçekaya (49), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tanıkları ve sanık avukatlarını dinledi.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı

Sanık Ufuk Akçekaya savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Akçekaya'yı iş insanı Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i "kasten öldürme" suçundan takdir indirimi uygulanmaksızın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

"Umarım gün yüzü görmez"

Nazmi Arıkan'ın çocuklarından Kurtuluş Arıkan, duruşma çıkışında gazetecilere, açıklanan kararın kendilerini biraz rahatlatsa da hiçbir kararın babalarını ve Şerif Eker'i geri getirmeyeceğini söyledi.

Arıkan, "Kendisi iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hak etmişti, mahkeme de bu cezayı verdi. Umarım gün yüzü görmez, babama ve Şerif Eker'e çektirdiklerinin cezasını içeride yaşar." dedi.

Maktulün diğer oğlu Kazım Onur Arıkan da karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.