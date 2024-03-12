Çanakkale'de kavga ettiği annesini bıçaklayarak öldürdü Anne ve oğlu arasında çıkan tartışmanın hararetlenmesi üzerine annesini bıçaklayarak öldüren genç karakola giderek suçunu itiraf etti.

İHA

Çanakkale’de anne-oğul arasında çıkan kavga ölümle sonuçlandı.

Gelibolu ilçesinde, 25 yaşındaki üniversite öğrencisi F.S. ve annesi Canan Kabil arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından genç adam, bıçakla annesi yaraladı.

Suçunu itiraf etti

Bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığılırken F.S., Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğüne giderek suçunu itiraf etti.

İtirafın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde kanlar içinde yerden Canan Kabil’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Canan Kabil’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Zanlı F.S’nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)