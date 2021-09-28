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    Çanakkale'de komşu cinayeti

    Balkonda oturduğu sırada av tüfeğiyle vurulan Ali Ayran'ın cinayet şüphelisinin, yan binada oturan komşusu olduğu ortaya çıktı. Zanlı, İstanbul'da yakalandı.
    • DHA
    • 28.09.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 11:20
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    Çanakkale'de komşu cinayeti

    Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu bölgesinde yaşayan Ali Ayran, balkonda otururken yoldan geçen bir kişinin av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti.

    Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    KATİL KOMŞUSU ÇIKTI

    İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Küçükkuyu Karakol Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan araştırmada, şüphelinin yan binada oturan komşusu M.Ş.B. olduğu, İstanbul’a kaçtığı tespit edildi.

    İSTANBUL'DA YAKALANDI

    M.Ş.B. ile akrabalarına ait cep telefonu üzerinden iletişim kuruldu. Yapılan görüşmeyle ikna edilen M.Ş.B., İstanbul Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim oldu.

    Şüphelinin evinde yapılan aramada, olayda kullanılan 1 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu. Olay yerindeki boş kovan ile evde bulunan, kovanı aynı marka olan 3 fişeğe el konuldu.

    Çanakkale de komşu cinayeti #1

    Çanakkale de komşu cinayeti #2

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