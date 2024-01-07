Çanakkale'de otomobille midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

DHA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Halit Cansız idaresindeki midibüs, Mehmet Yurdakul yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya düştü.
Kazada otomobil sürücüsü ile yolcular Cuma Yurdakul, Fedai Gümüş, Ebru Gümüş ve Muzaffer Gümüş yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede can verdi
Yaralılardan Muzaffer Gümüş yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Midibüs şoförü Halit Cansız'ın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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