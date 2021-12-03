Euro
15.5272
0.12%
Dolar
13.7317
0.5%
Altın
781.01
0.25%
Borsa
1.902
1.14%
Bitcoin
787.678
1.75%
BTXN Coin
51.35
2.63%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Çanakkale’de yaptığı ahşap köprü sonu oldu

    Geçimini hayvancılıkla sağlayan köy sakininin dere yatağında cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın ölümüne yıllar önce yaptığı ahşap köprünün neden olduğu belirtiliyor.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çanakkale’de yaptığı ahşap köprü sonu oldu

    Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Evciler köyünde, evli ve 1 çocuk babası İsmail Kuru (62), Çayçatı mevkisinde hayvanlarını koyduğu ağıla gidip gelmek için 5 kilometrelik yolu kullanmak yerine derenin üzerine, yaklaşık 20 yıl önce, ahşap köprü yaparak mesafeyi 1 kilometreye düşürdü.

    Yıllardır bu köprü üzerinden geçerek ağıla gidip gelen Kuru, dün sabah yine küçükbaşlarının yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Eve dönmeyen İsmail Kuru'yu merak eden eşi Gülsen Kuru, yakınlarıyla birlikte dere yatağına gitti.

    Kuru'nun dere kenarında motosikletini gören yakınları, çevrede aramaya başladı.

    Bu sırada köprüye 50 metre uzaklıkta, dere kenarında kavak ağacı kesimi yapan işçi Ramazan Uymaz, suda set oluşturan ağaçlara takılan Kuru’nun cansız bedenini buldu.

    Çanakkale’de yaptığı ahşap köprü sonu oldu #1

    DENGESİNİ KAYBEDİP, SUYA DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

    İsmail Kuru’nun cansız bedeni, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Kuru'nun, köprünün üzerinde geçerken dengesini kaybedip, suya düşerek boğulduğu sanılıyor.

    Jandarmanın soruşturması ise sürüyor.

    Çanakkale’de yaptığı ahşap köprü sonu oldu #2

    Çanakkale’de yaptığı ahşap köprü sonu oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir