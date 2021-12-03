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Çanakkale’de yaptığı ahşap köprü sonu oldu

Çanakkale’de yaptığı ahşap köprü sonu oldu

Geçimini hayvancılıkla sağlayan köy sakininin dere yatağında cansız bedeni bulundu. Yaşlı adamın ölümüne yıllar önce yaptığı ahşap köprünün neden olduğu belirtiliyor.