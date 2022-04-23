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- Çanakkale'de zabıta aracının çarptığı genç motosikletli öldü
Çanakkale'de zabıta aracının çarptığı genç motosikletli öldü
Ayvacık ilçesinde Küçükkuyu Belediyesi'ne ait zabıta aracı, 16 yaşındaki motosikletliye çarptı. Hastaneye kaldırılan genç müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- 23.04.2022 - 15:29
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Mustafa Tok yönetimindeki 17 PK 215 resmi plakalı Küçükkuyu Belediyesi’ne ait zabıta aracı, 16 yaşındaki Murat İhsan Bilgiç’in kullandığı 10 H 7458 plakalı motosiklete çarptı.
Yaşanan kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan genç, ekiplerce Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Genç motosikletli hayatını kaybetti
Tedavi altına alınan Murat İhsan Bilgiç , doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Zabıta aracı sürücüsü emniyete götürüldü
Kaza sonrası sürücü Mustafa Tok, ifadesi alınmak üzere Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.