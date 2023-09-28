Çanakkale'ye sarı kodlu uyarı yapıldı! Kent yağmura teslim oldu Lapseki ilçesinde şiddetini artıran sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle döndü. Ekipler bölgede çalışma yaparken bir balıkçı teknesinin de battığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahara girilmesiyle yağmur haberi vermeye başladı. Bu kapsamda birçok il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ardından dün akşam saatlerinde Çanakkale'de sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur şiddetini artırdı Sabaha kadar devam eden yağışın ardından Lapseki ilçesinde olumsuzluklar yaşanmaya başladı. Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren yağmur zaman zaman şiddetini artırdı. Cadde ve sokaklar göle döndü Yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Ekipler harekete geçerek rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı. Tekne battı Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)