Çankırı'da D- 100’de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İHA
Çankırı'da D- 100 karayolu Atkaracalar ilçesinde Ahmet D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yeter D. ve Ali D. yaralanırken, Halit D. olay yerinde hayatını kaybetti.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ekibi sevk edildi.
itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise morga kaldırıldı.
İnceleme sürüyor
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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