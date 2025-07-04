Çankırı'da dilenci kılığına giren zabıta, 10 dakikada 340 lira topladı

Zabıta, dilencilerin halktan para toplarken elde ettiği geliri kanıtlamak için bir sosyal deney tasarladı.

Çankırı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek amacıyla sosyal deney yapıldı.

ESKİ KIYAFETLER GİYDİLER

Bu kapsamda bir zabıta görevlisi, eski kıyafetler giydi, bacağını sargı beziyle sardı, maske, şapka ve gözlük taktı, iş göremezlik raporu ve bastonla sokaklara çıktı.

10 DAKİKADA 340 LİRA

Sakat taklidi yaparak çocukları için para topladığını belirten zabıta görevlisi, kentin işlek noktalarında 10 dakika içinde vatandaşlardan 340 lira topladı.

PARALAR İADE EDİLDİ

Toplanan paralar daha sonra zabıta amiri tarafından açıklama yapılarak sahiplerine geri verildi.

SOSYAL DENEY

Yapılan uygulamanın sosyal deney olduğu açıklanan vatandaşlar, dilencilere karşı bilinçli hareket edilmesi ve yardımların devletin ilgili kurumlarına yapılması yönünde uyarıldı.