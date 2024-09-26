Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ilişkin Karabulut ailesinin talebinin kabul edilmesiyle, Garipoğlu'nun mezarının son hali görüntülendi.

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İHA

Tüm Türkiye'nin yıllar boyunca konuştuğu vahsş kadın cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verildi.

3 Mart 2009 tarihinde 17 yaşındaki Münevver Karabulut’u canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, 2014 yılında Silivri’de kaldığı koğuşta intihar etmişti.

Davayı takip eden kişiler ve Karabulut ailesi, ölen kişinin katil Cem Garipoğlu olmadığını ileri sürmüştü.

MEZARI AÇILACAK

Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmişti. Ailenin avukatları aracılığı ile yaptığı fethi kabir talebi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi.

Kabul edilen talep kapsamında Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı.

"HALKIMIZIN İKNA OLMADIĞI BU MUAMMA GİDERİLMİŞ OLACAK"

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yıllardır gittiğimiz her yerde, üniversitelerde, panel ve seminerlerde, yazılı ve görsel basında, sosyal medyada en fazla sorulan ve halkımızın önemli ölçüde ikna olmadığı bu muamma bu suretle giderilmiş olacak.

Yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz neticesinde, Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli önemli ve sevindiricidir. Sayın Başsavcılığa müvekkil aile adına teşekkür ediyorum. Kamu vicdanının rahatlaması ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir işlemi ve hukuki süreç tarafımızca etkili bir şekilde takip edilecektir.” ifadelerini kullandı.

MEZARININ SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, Cem Garipoğlu’nun yakın zamanda açılacak olan mezarının görüntüsü merak konusu.

Son hali görüntülenen mezarın bakımsızlığı dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)