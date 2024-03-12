Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri istendi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Münevver Karabulut'u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun otopsi raporuna ait görüntüleri talep etti.

DHA

15 yıl önce 17 yaşındaki lise öğrencisi sevgilisi Münevver Karabulut'u katleden ve 197 gün sonra polise teslim olan Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti.

Babası "intihar etmedi" dedi, mezarının açılmasını istedi

Geçen yıl ağustos ayında Münevver Karabulut'un babası, kızının katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği iddiasıyla mezarının açılması talebinde bulunmuş, Adalet Bakanlığı ise talebi reddetmişti.

Bunun üzerine baba Karabulut, bir kez daha mezarın açılmasına dair dava başvurusunda bulunmuştu.



Savcılık, otopsi görüntülerini istedi

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili dava sürerken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Garipoğlu'nun otopsi işlemine dair fotoğraf ve video kayıtlarının savcılığa gönderilmesini istedi.

Kayıtların bilirkişi tarafından incelenmesinin ardından rapor hazırlanacak.

Rapora göre de Cem Garipoğlu'nun mezarının açılıp açılmayacağına karar verilecek.

Kız arkadaşı Münevver Karabulut'u öldürdü, parçaladı, çöp konteynerine attı

Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti. Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)