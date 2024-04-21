'Cenazeden geliyorum' dedi, 0,51 promil alkollü çıktı Aksaray'da trafik kontrolünde alkollü çıkan ancak cezadan kurtulmak için "cenazeden geliyorum" diyerek polis memurlarından özür dileyen sürücüye 6 bin 439 TL ceza kesildi.

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İHA

Aksaray’da trafik kontrolünde alkollü çıkan sürücü, cezadan kurtulmak için "cenazeden geliyorum" dese de cezadan kurtulamadı.

Sürücü polis uygulamasında 0.51 promil alkollü çıktı.

Trafiğe takılan ve cezadan kurtulmak isteyen alkollü sürücü, polis memurlarından özür diledi.

Polis ekiplerine, “Kusura bakmayın” dediyse de cezayı yedi

Polis ekiplerine, “Kusura bakmayın” diyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek özür dileyip, cezadan kurtulmak istese de 6 bin 439 TL ceza kesilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

Ekipler şüphe üzerine aracı durdurdu

Aksaray Gülağaç Yolu Kireçlik mevkiinde yaşanan olayda, asayiş ve trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ABP 425 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı

İlk olarak asayiş ekipleri ve bekçiler tarafından araç içinde arama yapılırken, ardından trafik ekiplerince sürücünün ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıldı.

0.51 promil alkollü çıktı

Araçtan indiği sırada, “Cenazeden geliyorum” diyerek kendisine uzatılan alkol metreyi üfleyen 26 yaşındaki Volkan K., 0.51 promil alkollü çıktı.

Israrla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi

Bunun üzerine polis ekiplerine kusura bakmamalarını söyleyen alkollü sürücü ısrarla cenazeden geldiğini belirterek cezadan kurtulmak istedi.

“Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum”

Polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, “Abi çok özür dilerim, cenazemiz vardı oradan geliyorum. Kusura bakmayın, sizden özür dilerim” derken, polis ekipleri ise cezai işlem uygulanacağını belirterek sürücüyü araç başına çağırdı.

6 bin 439 TL para cezası kesildi

Alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücünün ehliyetine de 6 ay süreyle el konulurken, araç olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)