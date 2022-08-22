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    Çeşme'de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada

    Bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi darbetti. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.
    • 22.08.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 10:43
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    Çeşme'de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada

    İzmir'in en gözde ilçelerinden bir olan Çeşme'de kimliği öğrenilemeyen kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı.

    Alaçatı Port mevkisinde meydana gelen olayda kişi, grup tarafından tekmelerle ve yumruklarla dövüldü.

    "Yeter"

    Bu esnada dövülen kişinin bir yakını ise "Yeter" diye bağırarak grubu durdurmaya çalıştı.

    O anlar kaydedildi

    DHA'nın haberine göre; ortamın gergin olduğu o anlar, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Çeşme'de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada


    Çeşme de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada #1

    Çeşme de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada #2


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