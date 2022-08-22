Bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi darbetti. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

İzmir'in en gözde ilçelerinden bir olan Çeşme'de kimliği öğrenilemeyen kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Alaçatı Port mevkisinde meydana gelen olayda kişi, grup tarafından tekmelerle ve yumruklarla dövüldü.

"Yeter"



Bu esnada dövülen kişinin bir yakını ise "Yeter" diye bağırarak grubu durdurmaya çalıştı.

O anlar kaydedildi

DHA'nın haberine göre; ortamın gergin olduğu o anlar, cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Çeşme'de eğlence mekanı önündeki kavga kamerada









