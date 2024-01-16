Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan İstanbul'da 'Yarısı Bizden' tanıtımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilgilendirme tırları, İstanbul'da, 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' ve 'Yarısı Bizden' isimli kentsel dönüşüm kampanyalarının tanıtımına başladı.

DHA

Türkiye deprem gerçeğiyle yüzleşti.

Ülke genelinde büyük bir dönüşüm kampanyası başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un dönüşümü için çalışmaları hızlandırıldı.

Bilgilendirme tırları yola çıktı

İstanbul'u kentsel dönüşüme hazırlamak için yola çıkan bilgilendirme tırları, yol haritasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyasının yanı sıra kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını vatandaşlara yerinde anlatacak.

İstanbul'un 39 ilçesini gezecek olan bilgilendirme tırlarında vatandaşlar, 'Yarısı Bizden' ve kentsel dönüşüm konularında bakanlığın uzman personeliyle yüz yüze görüşerek merak ettiği sorulara ilişkin bilgi alabilecek.

İlk duraklar Bağcılar ve Üsküdar

Bu kapsamda 15 Ocak'ta yola çıkan iki tırın ilk durağı Bağcılar ve Üsküdar ilçeleri oldu. 20 Ocak'a kadar Bağcılar ve Üsküdar'da bulunacak tırlar, 21-27 Ocak tarihleri arasında ise Bahçelievler ve Pendik ilçelerinde İstanbullularla buluşacak.

Bağcılar Meydanı ile Üsküdar Meydanı'ndaki Mihrimah Sultan Camisi önünde hizmet vermeye başlayan bilgilendirme tırları, ilk günden yoğun ilgi girdi. Tırları ziyaret eden vatandaşlar, 'Yarısı Bizden' kampanyası ve kentsel dönüşüm konularında Bakanlık personelinden detaylı bilgiler aldı.

Bakanlığın başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyası ile vatandaşlara 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye olmak üzere toplam 1,5 milyon lira destek verilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)