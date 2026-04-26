Best Model derecelisi Irmak Öztaş fırında çalışmaya başladı: 7 ay işsiz kaldım, ekmeğimi buldum

Modellik ve oyunculuk hayaliyle kariyer yolculuğuna başlayan Irmak Öztaş, yaşadığı işsizlik sürecinin ardından bambaşka bir sektöre yöneldi. Yaklaşık 7 ay iş bulamayan Öztaş, İzmir’in Konak ilçesinde bir fırında çalışmaya başlayarak hem ekonomik mücadelesine devam ediyor hem de “emekle kazanma” vurgusu yapıyor.

MODELLİKTEN FIRIN TEZGAHINA UZANAN YOL

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu olan Irmak Öztaş, mezuniyetinin ardından kariyerini modellik ve oyunculuk alanında şekillendirmeye çalıştı. İstanbul’a taşınarak farklı projelerde yer alan Öztaş, kısa film çalışmaları ve yapım süreçlerinde de deneyim kazandı.

YARIŞMALARDAN ULUSLARARASI SAHNEYE

2022 yılında Best Model yarışmasına katılan Öztaş, “Best Güneydoğu Anadolu Güzeli” seçildi. Ardından Güney Kore’de düzenlenen World Miss University yarışmasında Türkiye’yi temsil etti ancak derece elde edemedi.

"7 AY İŞSİZ KALDIM"

Kariyerine farklı alanlarda devam etmesine rağmen uzun süre düzenli iş bulamayan Öztaş, yaklaşık 7 aylık işsizlik sürecinin kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini söyledi. Bu dönemde ekonomik ve psikolojik olarak zorlandığını ifade etti.

Bir arkadaşının önerisiyle İzmir’de bir fırında çalışmaya başlayan Öztaş, yeni işine hızlıca uyum sağladığını belirtti. Yoğun tempolu işin kendisini meşgul ettiğini söyleyen Öztaş, çalışmanın kendisine iyi geldiğini dile getirdi.

"EKMEĞİMİ BULDUM"

Ekonomik koşullara da değinen Öztaş, asgari ücretle geçinmenin zorluğuna dikkat çekerek, “Benden daha zor durumda olanlar var. Ben en azından çalışıyorum” dedi. İşsizliğin yaygın bir sorun olduğunu vurgulayan Öztaş, “Kendi adıma konuşacak olursam, ekmeğimi buldum” ifadelerini kullandı.

Mütercim tercümanlık alanında fırsatların azaldığını belirten Öztaş, yapay zekânın gelişmesiyle bu mesleğin geleceğine dair endişelerini de paylaştı. En büyük hayalinin ise çocukluktan beri sürdürmek istediği oyunculuk olduğunu söyledi.