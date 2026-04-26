Derbinin sonucu hangi takıma nasıl etki eder?

Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Ligde Galatasaray-Fenerbahçe öncesi lider Galatasaray'ın 71, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ise 67 puanı bulunuyor.

Zirve mücadelesi veren bir diğer ekip Trabzonspor ise 65 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Ligin kaderini doğrudan etkileyecek dev derbi öncesi, "Derbinin sonucu kimi, nasıl etkiler?" sorusuna yanıt aradık.

PUAN DURUMUNDA NELER OLDU?

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, dev derbiye de galibiyet parolasıyla çıkacak.

Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, derbiyi kazanarak puan farkını açmayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın olası galibiyetiyle birlikte sarı-kırmızılılar, son 3 haftaya girilirken, ligde puan farkını açacak ve dördüncü şampiyonluk yolunda önemli bir adım atacak.

GALATASARAY KAZANIRSA NE OLUR?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde 3 sezonda iç sahada oynanan Fenerbahçe derbilerinde sadece ilk sezonunda kazandı ve tek galibiyet aldı. (1 mağlubiyet, 1 beraberlik)

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı ilk sezonunun ardından yine kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

Galatasaray'da Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen, kupadaki Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna dahil olarak sahalara geri döndü.

Nijeryalı yıldızın son durumu, derbide sahada olup olmayacağı ve ne kadar süre alacağı da Galatasaray adına derbinin belirleyici faktörlerinden biri olacak.

SARI-KIRMIZILILARIN BERABERLİK DURUMU

Derbiden beraberlik çıkması durumunda ise Galatasaray, son 3 haftaya yine önemli bir puan farkıyla girecek.

(Derbinin berabere bitmesi ve Trabzonspor'un kazanmasıyla birlikte Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki puan farkı da 4 olacak.)

Türkiye Kupası'nda sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ne kaybederek büyük bir sürpriz yaşayan Galatasaray, derbide kaybetmesi durumunda ise Fenerbahçe ile puan farkı 1'e düşecek.

Galatasaray'ın mağlubiyeti durumunda ise zirve yarışı karışacak ve ligin kalan 3 haftasında önemli bir yarış yaşanacak.

Galatasaray'ın ligde Kocaelispor ile berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Okan Buruk ile ilgili ciddi eleştiriler de gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların derbide olası mağlubiyetinde de Okan Buruk'un geleceği için yine önemli tartışmalar gündeme gelebilir.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Gençlerbirliği maçının ardından Fenerbahçe derbisi için mesaj verdi.

GALATASARAY'DA YAŞANAN OLAY

Galatasaraylı taraftarlar, Gençlerbirliği maçında hatalı bir gol yiyen kaleci Günay Güvenç'e tepki gösterdi. Günay Güvenç, maçın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Galatasaraylı taraftarlar daha sonra Günay'ı tribüne çağırdı ve destek verdi.

Deneyimli file bekçisi, bu anlarda taraftarlardan özür diledi. Okan Buruk, yaşanan bu olayın kendileri için bir motivasyon olacağını söyledi.

Okan Buruk, "Üç gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Belki hem benim tarafımdan hem oyuncuların tarafından derbiye odaklanmak, bu tür maçlarda zorluklar çıkartabiliyor. Kendimizi affettirmek için de bu hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağımız maç sezonun en önemli müsabakası olacak. Bunun için hazırlanacağız. Moralimizi bozmayacağız." dedi.

LİGDE YARA ALDI, KUPAYA VEDA ETTİ

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Rizespor ile 90+8'de yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Sarı-lacivertliler için işler ligin ardından kupada da iyi gitmedi. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında aldığı mağlubiyetle Türkiye Kupası defterini de çeyrek finalde kapattı.

Fenerbahçe için Galatasaray ile oynanacak derbi maçı "Final" niteliği taşıyor.

Sarı-lacivertliler, mutlak zafer parolasıyla derbiye çıkacak.

Fenerbahçe, ocak ayında oynanan Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Domenico Tedesco ve öğrencileri için Süper Kupa finali bu derbi öncesi önemli bir yol haritası olacak.

FENERBAHÇE KAZANIRSA

İki sezon önce Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan edeceği derbide sarı-kırmızılılara konuk olan Fenerbahçe, erken 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe için bu maç da zirve yarışındaki kritik derbi öncesi referans noktası olacak.

Fenerbahçe'nin derbide galibiyet alması durumunda zirve yarışında Galatasaray ile sarı-lacivertliler puan farkı 1'e düşecek.

Fenerbahçe kazanması durumunda ligin kalan 3 haftasında şampiyonluk için umutlarını arttıracak ve Galatasaray'ın başka bir puan kaybını bekleyecek.

Galatasaray'da Victor Osimhen gibi Fenerbahçe'de de durumu en çok merak edilen isim Marco Asensio olacak.

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra sahalaradan uzak kalan İspanyol yıldızın durumu da Fenerbahçe için belirleyici etkenlerden olacak.

Sarı-lacivertliler ve taraftarların gözü, Galatasaray derbisi öncesi Marco Asensio'da olacak.

SARI-LACİVERTLİLERİN BERABERLİK DURUMU

Derbide beraberlik çıkması durumunda ise Fenerbahçe kalan 3 haftaya Galatasaray'ın 4 puan gerisinde girecek.

Sarı-lacivertliler, bu durumda bir mucize bekleyecek!

Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda ise şampiyonluk umutları kalmayacak. Sarı-lacivertliler için ikincilik de tehlikeye girecek. (Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ve Trabzonspor'un kazanması durumunda bordo-mavililer, ligde ikinci sıraya yükselecek.)

Fenerbahçe'nin olası mağlubiyeti durumunda ise lig yarışı ile birlikte camiada da önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde olası mağlubiyet durumunda teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği ile birlikte seçim tartışmaları da gündeme gelebilir.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupadaki Konyaspor maçının ardından Galatasaray derbisi için mesaj verdi.

Tedesco, "Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi." dedi.