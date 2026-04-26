Avrupa Birliği, telefonlarda çıkarılabilir bataryayı zorunlu hale getiriyor

Kıtada tartışma yaratacak hamle...

Avrupa Birliği tarafından akıllı telefon dünyasını yakından ilgilendiren yeni bir karar açıklandı.

Kararla beraber telefon bataryalarının üretimine dair yeni standartlar belirlenmiş oldu.

ÇIKARILABİLİR BATARYA ZORUNLU HALE GELİYOR

Yeni düzenleme kapsamında bataryaların kolayca çıkarıp takılabilir bir yapıda üretilmesi zorunlu tutulacak.

Avrupa Birliği sınırlarında bulunan tüm telefon üreticilerinin bu yeni üretim standardına uymasının zorunlu olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

KESİN TARİH OCAK 2027 OLARAK AÇIKLANDI

Avrupa Birliği yetkilileri, bataryaların kolayca çıkarıp takılabilir üretilmesine dair zorunluluğun kesin tarihini Ocak 2027 olarak ilan etti.

Bu tarihten sonra satışa sunulacak telefonlar bu standartla gelecek.

PROJE 'TASARRUF' ÖN PLANA ÇIKARILARAK SUNULDU

AB'den yapılan açıklamada uygulama ile beraber artık vatandaşların pili eskidi diye telefonlarını değiştirme zorunluluğu olmayacağı vurgulandı.

Bu sayede vatandaşların birkaç yılda bir telefon almak durumunda kalmayıp uzun yıllar bir telefonu kullanabilecekleri ifade edildi.

AKILLARA TEK TİP ŞARJ CİHAZI ZORUNLULUĞU GELDİ

Kararın ardından akıllara AB'de 28 Aralık 2024 itibarıyla yürürlüğe giren tek tip şarj cihazı zorunluluğu akıllara geldi.

Bu düzenlemeyle akıllı telefonlar, tabletler, kameralar, kulaklıklar ve taşınabilir hoparlörler gibi küçük/orta ölçekli elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi standart hale getirilmişti.

AVRUPA'DA BAŞLAYIP BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMIŞTI

Alınan bu kararın ilk olarak sadece Avrupa Birliği sınırlarında geçerli olacağı açıklanmıştı.

Ancak mevcut üretim şartları ve küresel nedenlerden dolayı tüm dünya bu uygulamaya geçmek zorunda kalmıştı.