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    Ceylanpınar’ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı

    “Terör örgütü üyesi olmak”tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alınan Ceylanpınar’ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 05.05.2022 - 09:49
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    Ceylanpınar’ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

    Cezaevine gönderildi

    DHA’nın haberine göre Karşıyaka'da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir'in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

    7,5 yıl hapsi var

    İsmail Arslan hakkında, 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.

    Ceylanpınar’ın HDP li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı #1


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