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- Ceylanpınar’ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı
Ceylanpınar’ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı
“Terör örgütü üyesi olmak”tan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası nedeniyle İzmir'de gözaltına alınan Ceylanpınar’ın HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 05.05.2022 - 09:49
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde aynı zamanda avukat olan HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki noter şubesinde, motosikletli polis ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
DHA’nın haberine göre Karşıyaka'da adliyeye sevk edilen Arslan, işlemlerinin ardından İzmir'in Buca ilçesindeki Kırklar F Tipi Cezaevi'ne konuldu.
7,5 yıl hapsi var
İsmail Arslan hakkında, 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi.