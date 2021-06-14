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    Cezaevinden izinli çıktı, Almanya'ya kaçarken yakalandı

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıkan Nurettin Ş., kardeşi adına düzenlenmiş sahte pasaportla Almanya'ya gitmeye çalışırken, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 00:52
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 01:18
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    Cezaevinden izinli çıktı, Almanya'ya kaçarken yakalandı

    İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs'ta dış hatlar terminali pasaport kontrol noktasında yaptıkları uygulama sırasında Abdullah Ş. ismine düzenlenmiş pasaport ile yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişiyi şüphe üzerine takibe aldı.

    BELGELERİNİN SAHTE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Polisin yaptığı inceleme sonucu yolcunun pasaportunun ve yanındaki sürücü belgesinin sahte olduğu tespit edildi.

    Cezaevinden izinli çıktı, Almanya'ya kaçarken yakalandı VİDEO

    YAKALANINCA İTİRAF ETTİ

    Ekipler, yaptıkları parmak izi eşleştirmesinde ise şüphelinin gerçek isminin Nurettin Ş. olduğunu belirledi. Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan Nurettin Ş.'nin yapılan sorgusunda ise yanındaki seyahat belgelerinin kardeşine ait olduğunu, cezaevinden koronavirüs tedbirleri gereğince izinli olarak çıktığını ve cezaevine tekrar girmemek için böyle bir yola başvurduğunu itiraf etti.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Nurettin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından  Metris Cezaevi'ne gönderildi.

    Öte yandan, Nurettin Ş.'nin havalimanına gelişi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptırması ve pasaportta yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Cezaevinden izinli çıktı, Almanya ya kaçarken yakalandı #1


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