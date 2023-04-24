CHP'li vekil Karasu, Yozgat'ta trafik kazası geçirdi

AA & Ensonhaber
Ankara'dan Sivas'a giden Cengiz Kınaş yönetimindeki 34 CUK 178 plakalı minibüs, Akdağmadeni ilçesi yakınlarında refüje çarptı.
CHP'li Karasu ve şoförü yaralandı
Kazada yaralanan sürücü Kınaş ile araçtaki Milletvekili Ulaş Karasu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
"Yağış kazaya neden oldu"
Tedavi altına alınan Karasu, gazetecilere, yağıştan dolayı şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçirdiklerini belirterek, durumunun iyi olduğunu söyledi.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Karasu'yu hastanede ziyaret etti.