Çin'de düşen yolcu uçağının kara kutusu bulundu

Çin Sivil Havacılık İdaresi, Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde düşen yolcu uçağına ait kara kutulardan birinin bulunduğunu açıkladı.

Çin'in Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişi taşıyan yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan incelemeler sürüyor…

İKİ KARA KUTUDAN BİRİ BULUNDU

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), düşen uçağa ait iki kara kutudan birinin bulunduğunu duyurdu.

Çinli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşüşü sırasında tehlikeli hava koşullarının olmadığı belirtildi.

DAĞLIK ALANA DÜŞTÜ

China Eastern Hava Yolları şirketine ait 9’u mürettebat 132 kişi taşıyan Boeing 737-800 yolcu uçağı, pazartesi günü öğleden sonra Wuzhou kentinde dağlık bir alana düşmüştü.

Kurtarma çalışmaları kapsamında 2 binden fazla kişi bölgeye gönderilmişti.

Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçağın düşüş anı VİDEO

KİMSE KURTARILAMADI

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, hava yolu şirketi tarafından dün yapılan açıklamada, uçağın enkazının bulunduğu bölgede şu ana kadar kimsenin kurtulmadığı belirtilmişti.